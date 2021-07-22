Об инциденте сообщила Лиза Келич. Она рассказала, что детей держали в ненадлежащих условиях и не давали видеться с родителями.

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Женщина объяснила, что путевки в злосчастный лагерь для оздоровления детей спортивная команда получила от КГГА. Но на месте выяснилось, что условия проживания для детей там жуткие, а персонал превратил место отдыха в настоящий концлагерь.

Это не лагерь, это концлагерь: охрана с дубинками и газовыми баллончиками, гоняют детей и родителей от ворот, которые хотят пообщаться. Комнаты не соответствуют действительности на фото. В комнате по 6 – 9 человек, розеток нет, в лучшем случае, одна на комнату,

– пожаловалась госпожа Лиза.

Она добавила, что детей содержать в ужасных условиях: в комнатах жуки и дохлые мухи, под матрасами – клопы, питание было отвратительное и однообразное.

Как жили дети в лагере: смотрите видео

Детей в лагере били

Кроме того, женщина опубликовала видео, которое сняли дети. На кадрах молодая вожатая бьет ребенка, а потом ругается с теми детьми, которые все это сняли. Как отметила Лиза Келич, детей начали запугивать, чтобы они удалили видео с телефона. Но они успели его отправить родителям.

Руководство детского лагеря пока не прокомментировало инцидент.

Вожатая била ребенка: смотрите видео

Условия в лагере "Прибрежный" в Херсонской области / Фото Лизы Келич