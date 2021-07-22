Про інцидент повідомила Ліза Кедич. Вона розповіла, що дітей тримали у неналежних умовах і не давали бачитися з батьками.

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Жінка пояснила, що путівки до злощасного табору для оздоровлення дітей спортивна команда отримала від КМДА. Але на місці з'ясувалося, що умови проживання для дітей там моторошні, а персонал перетворив місце відпочинку на справжній концтабір.

Це не табір, це концтабір: охорона з кийками та газовими балончиками, ганяють дітей і батьків від воріт, які хочуть поспілкуватися. Кімнати не відповідають дійсності на фото. У кімнаті по 6 – 9 осіб, розеток немає, в кращому випадку – одна на кімнату,

– поскаржилася панні Ліза.

Вона додала, що дітей утримувати у жахливих умовах: в кімнатах жуки та дохлі мухи, під матрацами – клопи, харчування було огидне та одноманітне.

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Крім того, жінка опублікувала відео, яке зняли діти. На кадрах молода вожата б'є дитину, а потім лається з тими дітьми, які все це зняли. Як зазначила Ліза Кедич, дітей почали залякувати, щоб вони видалили відео з телефону. Але вони встигли його відправити батькам.

Керівництво дитячого табору наразі не прокоментувало інцидент.

Вожата била дитину: дивіться відео

Умови у таборі "Прибережний", що на Херсонщині / Фото Лізи Кедич