В детском саду Запорожья 4-летний ребенок выпал из окна и травмировался
В Запорожье в одном из дошкольных учебных заведений произошел неприятный инцидент. Из окна второго этажа выпал 4-летний мальчик. С многочисленными травмами ребенка госпитализировали в местную больницу.
Инцидент произошел 26 апреля, примерно в 18:00 в детском саду Запорожья, на улице Дудыкина.
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Ребенок выпал из окна детского сада
В местном детском саду 4-летний мальчик выпал из окна второго этажа.
Издание Depo.Запорожье со ссылкой на полицию пишет, что мальчик находился в своей группе один, открыл окно и наклонился на подоконник. После этого ребенок выпал на навес входной двери, а потом на землю.
Следователи Запорожского райуправления милиции открыли уголовное производство по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей.
У мальчика многочисленные травмы
Мальчика госпитализировали. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, закрытую травму шейного отдела позвоночника, закрытую травму грудной клетки и живота, закрытый перелом костей таза.
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