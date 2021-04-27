В Запорожье в одном из дошкольных учебных заведений произошел неприятный инцидент. Из окна второго этажа выпал 4-летний мальчик. С многочисленными травмами ребенка госпитализировали в местную больницу.

Инцидент произошел 26 апреля, примерно в 18:00 в детском саду Запорожья, на улице Дудыкина.

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Ребенок выпал из окна детского сада

В местном детском саду 4-летний мальчик выпал из окна второго этажа.

Издание Depo.Запорожье со ссылкой на полицию пишет, что мальчик находился в своей группе один, открыл окно и наклонился на подоконник. После этого ребенок выпал на навес входной двери, а потом на землю.

Следователи Запорожского райуправления милиции открыли уголовное производство по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

У мальчика многочисленные травмы

Мальчика госпитализировали. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, закрытую травму шейного отдела позвоночника, закрытую травму грудной клетки и живота, закрытый перелом костей таза.

Обратите внимание! В Кривом Роге ребенок регулярно стоит на окне многоэтажки. В 2020 году 2-летний мальчик уже выпадал из окна, но, к счастью, все обошлось.