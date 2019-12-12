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      Девятнадцатый горнолыжный сезон в Буковеле активно набирает обороты

      Новая тема 31 Читати новину українською

      Девятнадцатый горнолыжный сезон в Буковеле активно набирает обороты. Только с начала декабря курорт посетило уже 30 тысяч туристов.

      Среди отдыхающих – как давние поклонники буковельских трасс, так и нынешние дебютанты.

      "Интересно здесь, люди приятные, дороги хорошие. Лес, хорошо, природа! Очень кайфово, не то, что в городе", – поделился гость курорта Виктор.

      Уже традиционно сезон катания сопровождается различными фестивалями и развлекательными действами. В этом сезоне стартовали с музыкально-спортивного фестиваля "ZGames". Райдеры демонстрировали свои сногсшибательные трюки на разнообразных рампах. Экстрималы утверждают, что таким образом стараются популяризировать этот вид спорта.

      "Мы здесь все искренне стараемся его вытаскивать на новый уровень, показывать, что в Украине есть классные райдеры, и что мы можем также заявить о себе. Мы каждый день работаем над этим", – сказала участница ZGames Дарья.

      Гостям курорта доступны 12 из 16 подъемников и около 30% трасс. А благодаря постоянному техническому обновлению для ценителей зимних развлечений открывают все новые маршруты.

      "В этом году мы открыли трассу 2С. Это означает, что сейчас начинающий может путешествовать на всех подъемниках курорта, легкими трассами и это очень удобно", – рассказал представитель горнолыжного курорта "Буковель" Владимир Юзюк.

      До 23 декабря Буковель заработает на полную силу, и отдыхающим будут доступны все трассы и подъемники. А благодаря спецтехнике, комфорт катания будет обеспечен при любой погоде.

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      Теги: Новости Украины горные лыжи
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