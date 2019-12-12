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      Дев'ятнадцятий гірськолижний сезон у Буковелі активно набирає обертів

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      Дев'ятнадцятий гірськолижний сезон у Буковелі активно набирає обертів. Лише від початку грудня курорт відвідало вже 30 тисяч туристів.

      Серед відпочивальників – як давні шанувальники буковельських трас, так і цьогорічні дебютанти.

      "Цікаво тут, люди приємні, дороги хороші. Ліс, гарно, природа! Дуже кайфово, не те, що в місті", – поділився гість курорту Віктор.

      Уже традиційно сезон катання супроводжується різними фестивалями та розважальними дійствами. Цього сезону стартували з музично-спортивного фесту "ZGames". Райдери демонстрували свої карколомні трюки на різноманітних рампах. Екстримали стверджують, що таким чином стараються популяризувати цей вид спорту.

      "Ми тут всі щиро стараємось його витягувати на новий рівень, показувати, що в Україні є класні райдери, і що ми можемо також заявити про себе. Ми кожний день працюємо над цим", – сказала учасниця ZGames Дарина.

      Гостям курорту вже доступні 12 із 16 витягів та близько 30% трас. А завдяки постійному технічному оновленню для поціновувачів зимових розваг відкривають усе нові маршрути.

      "Цього року ми відкрили трасу 2С. Це означає, що зараз початківець може подорожувати всіма витягами курорту, легкими трасами і це дуже зручно", – розповів представник Буковелю Володимир Юзюк.

      До 23 грудня Буковель запрацює на повну силу, і відпочиваючим будуть доступні всі траси та підйомники. А завдяки спецтехніці, комфорт катання буде забезпечений при будь-якій погоді.

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      Теги: Новини України Гірські лижі
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