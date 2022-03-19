Маленькая японка Каори в твиттере поделилась своим рисунком, где выразила поддержку украинцам. На украинском языке девочка написала, что японцы делают все возможное, чтобы мы выстояли.

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Каори опубликовала фото своего рисунка в ответ на твит основателя InformNapalm о войне в Украине.

Украина! Сделайте мир мирным! Я люблю Украину. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать Украину. Не умирай до конца войны! Да будет счастлив мир. Слава Украине! Украина – друг,

– подписала рисунок маленькая японка.

Девочка отметила, что впервые писала на украинском языке и адресует свой рисунок всем, кто сейчас находится в Украине.



Рисунок девочки из Японии / Фото с твиттера Каори

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