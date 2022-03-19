Маленька японка Каорі у твітері поділилась своїм малюнком, де висловила підтримку українцям. Українською мовою дівчинка написала, що японці роблять усе можливе, аби ми вистояли.
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Каорі опублікувала фото свого малюнку у відповідь на твіт засновника InformNapalm про війну в Україні.
Україна! Зробіть світ мирним! Я люблю Україну. Ми зробимо все можливе, щоб підтримати Україну. Не вмирай до кінця війни! Хай буде щасливий світ. Слава Україні! Україна – друг,
– підписала малюнок маленька японка.
Дівчинка зазначила, що вперше писала українською мовою, і адресує свій малюнок усім, хто зараз перебуває в Україні.
Малюнок дівчинки з Японії / Фото з твітеру Каорі
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