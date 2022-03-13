По словам нардепа, за последние дни более 40 тысяч человек стали вынужденными переселенцами из Бучанского и Вышгородского районов. В настоящее время эвакуированные едут поездами, маршрутками, ночуют в школах и спортзалах.

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Истории эвакуированных

Василевская-Смаглюк рассказала, что девочка, которой оторвало руку, находится в безопасности. Она уехала за границу, где получит необходимую помощь.

Частный дом престарелых из Бучи удалось эвакуировать 12 марта. Жизни пожилых людей ничего не угрожает.

На Буковину удалось перевезти детский дом из Ворзеля.

Двухлетний мальчик, который после пересадки печени провел в укрытии в подвале более 10 дней, получает помощь.

В Киев привезли 20 круглых сирот. Из них 10 – 2022 года рождения.

Пожилые люди остаются в подвалах и домах

Нардеп подчеркнула, что многие не смогли уговорить ехать или забрать своих родителей. Старики без еды и необходимых лекарств остаются в подвалах или домах в Буче, Гостомеле, Ирпене.

Также в оккупации остаются многие дети с родителями. Они не слышали об эвакуации или боятся выйти. Некоторых людей содержат в подвалах насильно.

Также на Бородянщине под завалами в одном доме находятся 25 человек. В соседних – еще около 40 человек. Психоневрологический интернат, в котором около 400 человек – в окружении врага.

Василевская-Смаглюк подчеркнула, что настоятель местной церкви УПЦ МП проповедует вывоз людей в Гомель. По состоянию на 12 марта уже были свидетельства, что некоторых вывезли под дулом автоматов.

Люди пытаются передать друг другу еду. В то же время, данные об этом отслеживают. В частности, наблюдают за волонтерскими каналами.

Лодочная гуманитарка тонет или по пути туда, или по пути назад, с людьми на борту. Тела двух взрослых женщин уже обнаружили в киевском водохранилище. Тела двоих детей еще ищут,

– подчеркнула нардеп.

Василевская-Смаглюк рассказала, что во всех больницах ОТГ заканчиваются лекарства.

"Там, куда их удается завезти, орки спрашивают, откуда они взялись. Идет охота и на голов ОТГ. Их похищают. Поэтому они скрываются. А люди считают, что их оставили один на один", – поделилась политик.

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