Девочка умерла, пытаясь повторить рецепт блогерши

В Китае две несовершеннолетних девушек хотели повторить рецепт приготовления попкорна блогерши Ms Yeah. В результате одна из них от полученных травм скончалась.

По информации ВВС Украина, Ms Yeah – это известная китайская блогерша, которая публикует ролики с необычными рецептами приготовления различных блюд.

К слову: Что нужно и не нужно делать при ожогах

Подростки в возрасте 12 и 14 лет попытались повторить ее метод приготовления попкорна в консервной банке. Они хотели подогреть ее спиртовкой, когда та взорвалась.

В результате, 14-летняя девочка получила ожоги 96% тела и впоследствии скончалась в больнице. Другая, по словам родственников, требует косметической операции.



Фото якобы пострадавшей 12-летней девочки, опубликовало Weibo

Блогерша согласилась выплатить компенсацию. Однако она не соглашается с тем, что девушки повторяли именно ее рецепт.

После трагедии Ms Yeah сделала публикацию под названием "Самый темный день моей жизни". По ее словам, эта история причинила ей большую боль. Также она извинилась, однако, отметила: "Я использовала одну консервную банку и спиртовую горелку, это безопаснее. А на их видео четко видно, что они используют две банки и не лампу".

Скриншот видео о приготовлении попкорна блогершей