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      Девочка умерла, пытаясь повторить рецепт блогерши

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      Блогерша Ms Yeah
      Блогерша Ms Yeah / Скриншот

      В Китае две несовершеннолетних девушек хотели повторить рецепт приготовления попкорна блогерши Ms Yeah. В результате одна из них от полученных травм скончалась.

      По информации ВВС Украина, Ms Yeah – это известная китайская блогерша, которая публикует ролики с необычными рецептами приготовления различных блюд.

       К слову: Что нужно и не нужно делать при ожогах

      Подростки в возрасте 12 и 14 лет попытались повторить ее метод приготовления попкорна в консервной банке. Они хотели подогреть ее спиртовкой, когда та взорвалась.

      В результате, 14-летняя девочка получила ожоги 96% тела и впоследствии скончалась в больнице. Другая, по словам родственников, требует косметической операции.

      попкорн вибухнула блогерка
      Фото якобы пострадавшей 12-летней девочки, опубликовало Weibo

      Блогерша согласилась выплатить компенсацию. Однако она не соглашается с тем, что девушки повторяли именно ее рецепт.

      После трагедии Ms Yeah сделала публикацию под названием "Самый темный день моей жизни". По ее словам, эта история причинила ей большую боль. Также она извинилась, однако, отметила: "Я использовала одну консервную банку и спиртовую горелку, это безопаснее. А на их видео четко видно, что они используют две банки и не лампу".

      попкорн загинули діти Скриншот видео о приготовлении попкорна блогершей

      blog_ava
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      Теги: Дети и несовершеннолетние Жертвы Соцсети
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