Дівчинка померла, намагаючись повторити рецепт блогерки

У Китаї двоє неповнолітніх дівчат хотіли повторити рецепт приготування попкорну блогерки Ms Yeah. В результаті одна з них від отриманих травм померла.

За інформацією ВВС Україна, Ms Yeah – це відома китайська блогерка, яка публікує ролики з незвичними рецептами приготування різноманітних страв.

До слова: Що потрібно і не потрібно робити при опіках

Підлітки віком 12 і 14 років спробували повторити її метод приготування попкорну у консервній банці. Вони хотіли підігріти її спиртівкою, коли та вибухнула.

В результаті, 14-річна дівчинка отримала опіки 96% тіла і згодом померла в лікарні. Інша, за словами родичів, потребує косметичної операції.



Фото нібито постраждалої 12-річної дівчинки, яке опублікувало Weibo

Блогерка погодилась виплатити компенсацію. Однак вона не погоджується з тим, що дівчата повторювали саме її рецепт.

Після трагедії Ms Yeah зробила публікацію під назвою "Найтемніший день мого життя". За її словами, ця історія завдала їй великого болю. Також вона вибачилась, проте, наголосила: "Я використовувала одну консервну банку і спиртовий пальник, це безпечніше. А у їхньому відео чітко видно, що вони використовують дві банки і не лампу".



Скріншот з відео приготування попкорну блогеркою