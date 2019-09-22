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      Дівчинка померла, намагаючись повторити рецепт блогерки

      1047 Читать новость на русском
      Блогерка Ms Yeah
      Блогерка Ms Yeah / Скріншот з відео

      У Китаї двоє неповнолітніх дівчат хотіли повторити рецепт приготування попкорну блогерки Ms Yeah. В результаті одна з них від отриманих травм померла.

      За інформацією ВВС Україна, Ms Yeah – це відома китайська блогерка, яка публікує ролики з незвичними рецептами приготування різноманітних страв.

      До слова: Що потрібно і не потрібно робити при опіках

      Підлітки віком 12 і 14 років спробували повторити її метод приготування попкорну у консервній банці. Вони хотіли підігріти її спиртівкою, коли та вибухнула.

      В результаті, 14-річна дівчинка отримала опіки 96% тіла і згодом померла в лікарні. Інша, за словами родичів, потребує косметичної операції.

      попкорн вибухнула блогерка
      Фото нібито постраждалої 12-річної дівчинки, яке опублікувало Weibo

      Блогерка погодилась виплатити компенсацію. Однак вона не погоджується з тим, що дівчата повторювали саме її рецепт. 

      Після трагедії Ms Yeah зробила публікацію під назвою "Найтемніший день мого життя". За її словами, ця історія завдала їй великого болю. Також вона вибачилась, проте, наголосила: "Я використовувала одну консервну банку і спиртовий пальник, це безпечніше. А у їхньому відео чітко видно, що вони використовують дві банки і не лампу".

      попкорн загинули діти
      Скріншот з відео приготування попкорну блогеркою

      blog_ava
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      Теги: Діти і неповнолітні Жертви Соцмережі
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