Сейчас девочку перевели в отделение кардиологии: медики будут наблюдать за состоянием пострадавшей не меньше 72 часов. К сожалению, у нее могут быть серьезные последствия поражения током – вплоть до остановки дыхания.

Напомним В Тернополе автомат с игрушками ударил током ребенка: девочка в больнице

В каком состоянии пострадавшая девочка

Сейчас девочка Аня, которую поразило током, чувствует себя хорошо. Как рассказала ее мать СМИ, за все время, что она находится в больнице, ее ничего не беспокоит. Ребенок активен, ест, играет и говорит. Впрочем, негативные последствия прохождения разряда могут обнаружиться позже.



Ребенок уже чувствует себя хорошо / Фото с "20 хвилин.Тернопіль"

Как оказалось, 8-летняя Аня пошла к автоматам без разрешения мамы. Женщина знала, что ее ребенок гуляет, но подумать не могла, что она пойдет к "кран-машине", как это называют в полиции.

Вместе с девочкой был ее друг, который видел страшное поражение током воочию. Очевидцы рассказывают: девочка была в шоковом состоянии и переживала, чтобы ее не наказала мама.

Когда я приехал, девочка была в шоковом и стрессовом состоянии. Она сильно плакала, была растеряна и больше всего боялась, что ее наругает мама,

– рассказал психолог Петр Воробец, который был на месте инцидента.

Полиция изъяла автомат и направила на экспертизу

При предварительном осмотре правоохранители обнаружили, что в автомате было разбито стекло. Это же видели очевидцы инцидента. Сотрудники полиции установили владельца "кран-машины", устройство изъяли и направили на экспертизу.

На месте инцидента был мужчина, который представился "мастером по наладке" автомата. Давать СМИ контакты владельца машины он отказался.

Журналистам удалось выяснить в городском совете: на размещение автомата разрешения не выдавали. Что касается других автоматов, которые "натыканы" по городу, в мэрии отмечают: надо писать официальные запросы, чтобы получить данные о каждом отдельном устройстве.



Автомат, который ударил ребенка током / Фото с "20 хвилин.Тернопіль"

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований согласно статье 128 – неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение. Семья девочки наняла адвоката: они будут добиваться, чтобы виновные понесли наказание.

Защитница сообщила, что уже выяснили: земля, где был размещен автомат, находится в аренде.

Получается, данный автомат позволил установить именно арендатор, руководитель предприятия. Или если это его автомат, то он его и разместил – соответственно, должен за это отвечать. Если дал разрешение кому-то – то на основании чего?

– рассказала адвокат Елена Степанова.

Впрочем, пока владельца самого автомата так и не установили.