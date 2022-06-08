В соцсети фотографией поделилась Анна Эпишева – тетя выпускницы. Она рассказала, что ее племянница в этом году заканчивает школу.
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Валерия и его друзья планировали выпускной. Девушка выбирала платье и с нетерпением ждала, когда наступит этот великий день. Однако российские оккупанты разрушили и школу, и мечты о празднике.
Харьковскую школу №134 российские захватчики уничтожили целенаправленно. Это произошло 27 февраля. Теперь Валерия надела выпускное платье и пришла на руины своей школы.
Анна поблагодарила свою племянницу за смелость и силу и подчеркнула, что гордится Валерией.
Кроме того, Анна опубликовала словами самой Валерии.
Мне 16 лет. Училась в школе 134 в Харькове. Было очень много друзей из школы, мы были как одна большая семья. С девочками мы выбирали платья и радовались, что все будут очень красивы в день выпускного. Но к нам пришел "русский мир" и разрушил все наши планы, о которых мы так мечтали,
– рассказала выпускница.
Валерия в выпускном платье / Фейсбук Anna Episheva
Выпускники станцевали вальс на руинах
- Выпускники школы №134 в Харькове станцевали вальс на руинах своего учебного заведения. Молодые люди признаются, что мечтали не о таком последнем звонке. В то же время 5 июня пришли в школу.
- Не обошлось и без вальса. Вот только из-за российских оккупантов выпускники вынуждены были танцевать его на руинах.
- Прийти на последний звонок смогла всего треть класса. Часть школьников из-за российской агрессии уехали из города.
- Кадры по праздникам, опубликованные в сети, тронули украинцев.
Обстрелы Харькова не прекращаются
- Российские захватчики продолжают наносить удары по Харькову. Вечером 7 июня в городе раз прозвучал сигнал воздушной тревоги. Спустя некоторое время местные СМИ сообщили о взрывах.
- Впоследствии их подтвердил Роман Семенуха – заместитель председателя Харьковской ОВА. Он заявил, что российские оккупанты ударили по спальным районам города. Никаких деталей пока не раскрыли. Семенуха пообещал, что обнародует более подробную информацию утром 8 июня.
- Игорь Терехов подчеркнул, что "российский агрессор не дает покоя Харькову". Из-за действий врага местные жители – постоянно в напряжении. Людей просят не игнорировать сигналы воздушных тревог.
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