У соцмережі фотографією поділилася Ганна Епішева – тітка випускниці. Вона розповіла, що її племінниця цьогоріч закінчує школу.

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Валерія та її друзі планували випускний. Дівчина обирала сукню й з нетерпінням чекала, коли настане цей великий день. Однак російські окупанти зруйнували і школу, і мрії про свято.

Харківську школу № 134 російські окупанти знищили цілеспрямовано. Це сталося 27 лютого. Тепер Валерія одягнула випускну сукню й пришла на руїни своєї школи.

Ганна подякувала своїй племінниці за сміливість та силу й наголосила, що пишається Валерією.

Окрім того, Ганна опублікувала словами самої Валерії.

Мені 16 років. Навчалася в школі 134 у Харкові. Було дуже багато друзів зі школи, ми були як одна велика сім'я. З дівчатами ми вибирали сукні та раділи, що всі будуть дуже красиві в день випускного. Але до нас прийшов "рyсскій мір" та зруйнував всі наші плани, про яки ми так мріяли,

– розповіла випускниця.



Валерія у випускній сукні / Фейсбук Anna Episheva

Випускники станцювали вальс на руїнах

Випускники школи № 134 у Харкові станцювали вальс на руїнах свого навчального закладу. Молоді люди зізнаються, що мріяли геть не про такий останній дзвоник. Водночас 5 червня таки прийшли до школи.

Не обійшлося й без вальсу. От тільки через російських окупантів випускники змушені були танцювати його на руїнах.

Прийти на останній дзвоник змогла лише третина класу. Частина школярів через російську агресію виїхали з міста.

Кадри зі свята, опубліковані у мережі, зворушили українців.

Обстріли Харкова не припиняються

Російські загарбники продовжують завдавати ударів по Харкову. Увечері 7 червня у місті вкотре пролунав сигнал повітряної тривоги. Через деякий час місцеві ЗМІ повідомили про вибухи.

Згодом їх підтвердив Роман Семенуха – заступник голови Харківської ОВА. Він заявив, що російські окупанти вдарили по спальних районах міста. Жодних деталей наразі не розкрили. Семенуха пообіцяв, що оприлюднить детальнішу інформацію вранці 8 червня.

Ігор Терехов наголосив, що "російський агресор не дає Харкову спокою". Через дії ворога місцеві жителі – постійно у напрузі. Людей просять не ігнорувати сигнали повітряних тривог.

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