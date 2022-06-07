Тривога на території області розпочалася близько 23:02. Людей просять залишатися в укриттях цивільного захисту. Перебувати у місцях безпеки необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги.

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Нехтувати цим правилом не можна, адже воно рятує життя.

Обстріл Харкова 7 червня

Російські загарбники не припиняють обстрілювати Харків. Ігор Терехов розповів, що упродовж вівторка, 7 червня, окупанти вкотре обстріляли житлові райони міста. Загинула одна людина. Окрім того, мер міста повідомив про 3 постраждалих.

Російський агресор не дає Харкову спокою. Постійно тримає людей в напрузі,

– заявив Терехов.

Водночас, попри напружену ситуацію, Харків – живе. У місті працюють ринки, супермаркети, аптеки, деякі ресторани та кафе. Малий бізнес потихеньку повертається до звичного життя.

Окрім того, у Харкові нормально функціонує громадський транспорт. Працюють всі комунальні служби.

Терехов нагадав місцевим жителям, що не можна ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу. Аби зберегти життя, необхідно негайно йти в укриття цивільного захисту. Зокрема, люди можуть використати як укриття станції метрополітену.