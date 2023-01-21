Девушка выложила в ТикТок видео, на котором она с, вероятно, подругой танцует под русскую песню со словами: "Мы стреляем по х*хлам. Пи*ары укропы, подставляйте ж*пы", передает 24 Канал.

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Девушку задержало СБУ

После этого девушку нашли сотрудники СБУ и провели с ней беседу. В сети появилось видео, где она просит прощения за опубликованный ролик.

"Я не осознавала, что данная звукозапись может оскорбить честь и достоинство граждан Украины, наших военнослужащих, защищающих нас с вами", – заявила она.

Затем она сказала, что осуждает российскую агрессию и осуждает агрессию и все преступные действия страны-террористки. Девушка также добавила, что осознала свою вину.

Скандальный ролик девушки из Ровенской области: смотрите видео

Очередной скандал в сети

Недавно блогерша с ником shesvaleriia в сети TikTok оправдывала россиян. В частности, она заявила, что свергнуть российские власти не так легко, а "простой народ" вроде бы ни в чем не виноват. В то же время блогерша цинично заявила, что украинцы "превращается в животных".

Shesvaleriia выложила в своем TikTok ролик с листами бумаги в руках. На них были абсурдные надписи. В частности: