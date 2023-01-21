Дівчина виклала в ТікТок відео, на якому вона із, ймовірно, подругою танцює під російську пісню зі словами: "Ми стріляємо по х*хлах. Пі*ари укропи, підставляйте ж*пи", передає 24 Канал.
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Дівчину затримало СБУ
Після цього дівчину знайшли працівники СБУ та провели з нею бесіду. У мережі з'явилося відео, де вона просить вибачення за опублікований ролик.
"Я не усвідомлювала, що даний звукозапис може образити честь та гідність громадян України, наших військовослужбовців, що захищають нас з вами", – заявила вона.
Потім вона сказала, що засуджує російську агресію засуджую агресію та всі злочинні дії країни-терористки. Дівчина також додала, що усвідомила свою провину.
Скандальний ролик дівчини з Рівненщини: дивіться відео
Черговий скандал у мережі
Нещодавно блогерка з ніком shesvaleriia у мережі TikTok виправдовувала росіян. Зокрема, вона заявила, що скинути російську владу не так легко, а "простий народ" нібито ні в чому не винен. Водночас блогерка цинічно заявила, що українці "перетворюється на тварин".
Shesvaleriia виклала у своєму TikTok ролик з аркушами паперу в руках. На них були абсурдні написи. Зокрема:
- "я українка і я бачу, що мій народ перетворюється в тварин",
- "викрикуючи, що росіяни повинні вийти на протести, задумайся сам: чи вийшов би ти на протест, ризикуючи власним життям? Вдома чекає сім'я, а ти повернешся або з відбитими нирками, або зґвалтованим у відділку, а може взагалі не повернешся",
- "бажаючи смерті простим людям, чим ви кращі за них",
- "скинути діючу владу ні**я не просто, як здається",
- "ніхто не хоче їхати вмирати на війну… вибору немає. Не у всіх є можливість виїхати" та інші.