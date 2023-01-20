У п'ятницю, 20 січня, відбувалось закрите засідання в одному з райсудів Полтави, на якому Олександрові Мамаю мали б обрати запобіжний захід, але цього не сталося. Однак прокуратура повідомляє, що мера таки відсторонили від виконання обов'язків до березня.

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Мамай перебуватиме на свободі

Зауважмо, що рішення щодо арешту мера Полтави ухвалював суддя Юрій Бабенко. Саме він відпустив Мамая під особисте зобов'язання.

Завершилося закрите судове засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу міському голові Мамаю Олександрові. За результати розгляду даного клопотання, суд прийняв рішення про відмову в застосуванні до Мамая Олександра Федоровича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

– йдеться в повідомленні пресслужби суду.

Водночас відомо, що розгляд наступного клопотання прокурора щодо повного відсторонення Мамая відбудеться о 10:15, 23 січня. Власне, це рішення ухвалив той же суддя Бабенко.

Зверніть увагу! Місцеві ЗМІ Полтавщини констатують, Мамай надалі зобов'язаний з'являтися на судові засідання. Окрім того, упродовж п'яти діб, прокуратура звернеться до апеляційного суду з оскарженням ухвали.

Передісторія: справа мера Полтави Мамая

29 грудня 20222 року Служба Безпеки України оголосила про підозру Олександрові Мамаю. Правоохоронці навідались у кабінет чиновника для того, аби це зробити.

Високопосадовця підозрюють у тому, що він поширював інформацію про розміщення підрозділів Збройних Сил нашої держави та цим допомагав ворогові. Зауважмо, що це стаття 144 Кримінального кодексу нашої держави.

Силовики СБУ в кабінеті Мамая: дивіться фото

Також до цієї теми нагадаємо, що у Франції суд відпустив під заставу олігарха-втікача Костянтина Жеваго. Його підозрювали у тому, що він створив схему, за якою незаконно розтратив 112 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки.