Інформацію, що Муратов вийшов під заставу, журналістам підтвердила прессекретарка прокуратури Одеської області Ірина Коваленко. Видання "Думская" інформує, що заставу в розмірі 3,2 мільйона гривень вніс сам Муратов.

До теми СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА: той обіцяв "відмазати" від в'язниці підлеглого

Муратов вніс заставу в розмірі 3,2 мільйона гривень

У четвер, 5 січня, суд відправив до СІЗО заступника очільника Одеської ОВА Олега Муратова. Муратова заарештували на два місяці – до 4 березня з правом внести заставу.

Співробітники СБУ 3 січня затримали Муратова, який за 35 тисяч доларів хотів відкупити підлеглого від тюрми. Наступного дня йому оголосили підозру.

Посадовця затримали в адмінбудівлі ОВА під час отримання 27 тисяч доларів. Під час обшуків у нього вилучили 45 тисяч доларів, 21 тисячу євро, золоті злитки та монети.

Що Муратов каже про справу проти нього

Перед засіданням Муратов у залі суду заперечив свою провину. Він заявив, що під час затримання до нього нібито застосовували фізичну силу.

Також Муратов пов'язує кримінальне провадження проти нього з "вкидом" з боку Росії та наголосив, що готовий співпрацювати зі слідством.

Адвокат Муратова, Вадим Оксюта, переконував, що у справі є ряд фальсифікацій з боку СБУ та прокуратури. Зокрема, обшуку в автомобілі підозрюваного взагалі не було.

За версією сторони захисту, справа сфальсифікована іншим посадовцем та має сімейний характер.

Як на арешт відреагували в Одеській ОВА

Глава Одеської ОВА Максим Марченко 5 січня прокоментував судове засідання щодо Муратова. Він наголосив, що займає принципову позицію, відповідно до якої всі винні мають бути покарані.

Я особисто займав і буду займати принципову позицію щодо будь-яких порушень закону скоєних посадовими особами. Всі винні мають бути притягнуті до відповідальності та понести невідворотне покарання. Військова адміністрація та правоохоронні органи області і надалі будуть припиняти неправомірну діяльність будь-кого незалежно від рангу та займаної посади,

– написав він у телеграмі.

Наприкінці 2020 року став заступником тодішнього голови ОДА Сергія Гриневецького. Після того, як вже ОДА очолив Максим Марченко, Муратов залишився на посаді заступника.

З 2002 до 2015 року Муратов обіймав різні посади в Одеській ОДА. У 2016 – 2020 очолював Південний офіс Держаудитслужби.