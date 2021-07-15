Инцидент произошел примерно в 14 часов 14 июля. Девушка провалилась на перекрестке улиц Яворницкого и Баррикадной.

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Не так поняла

Девушка Сара шла со стороны Екатеринославского бульвара и переходила дорогу. Она увидела большую лужу и работников возле нее, поэтому решила ее перепрыгнуть.

Показалось, что они что-то ремонтируют. Начинаю идти, работник "Днепроводоканала" кричит "не становитесь". Я подумала, что нельзя наступать на грязь,

– вспоминает пострадавшая.

Девушка рассказала, что после этого она прыгнула на антипарковучную полусферу. Однако избежать контакта с водой не удалось, поскольку тротуар провалился. В воде была по шею.



Место происшествия после откачки воды / Фото телеграма "Днепр областной"

Почему это произошло

В этом месте под тротуаром прорвало коммуникации. Вода начала размывать грунт и, как следствие, ничего не поддерживало мостовую.

После этого инцидента коммунальщики сразу устранили протечки воды. Впоследствии яму засыпали песком.

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Обратите внимание! Вода в яме достигала потерпевшей по шею. Несмотря на это, девушка практически не пострадала. В воде остался ее смартфон, коммунальщикам впоследствии пришлось его вылавливать. После прорыва, в этом месте частично ограничили движение – запретили ехать двумя правыми полосами проспекта.

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