Очевидцы инцидента уверяют, что женщина просто провалилась под землю. К счастью, ее быстро вытащили прохожие.

Другие новости столицы В Киеве под землю провалились трактор и грузовик с прицепом: видео

Упала в воду прямо на улице

Похоже, что женщина не пострадала. Видео опубликовали в соцсетях.

Это история о том, как мы с дамами тянули бедную женщину, под которой обвалился асфальт,

– пишет автор сообщения.

Это случилось в районе метро "Героев Днепра" в Оболонском районе столицы.

Женщина упала в воду прямо на улице: видео

Другая яма

В этот день и в центре Киева наблюдали похожую яму с водой на Жилянской, 54, что уже в центре города.

На видео можно увидеть, что в яме сейчас стоит палка, к которой привязана красно-белая ограждающая лента – вероятно, это должно предупреждать людей об опасности.

Еще одна яма с водой: видео сайта kyiv.media