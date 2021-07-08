Очевидці інциденту запевняють, що жінка просто провалилась під землю. На щастя, її швидко витягнули перехожі.

Інші новини столиці У Києві під землю провалилися трактор та вантажівка з причепом: відео

Впала у воду просто на вулиці

Схоже, що жінка не постраждала. Відео опублікували у соцмережах.

Це історія про те, як ми з дамами тягнули бідну жінку, під якою обвалився асфальт,

– пише автор допису.

Це трапилось в районі метро "Героїв Дніпра" в Оболонському районі столиці.

Жінка впала у воду просто на вулиці: відео

Інша яма

У цей день й у центрі Києві спостерігали подібну яму з водою на Жилянській, 54, що вже у центрі міста.

На відео можна побачити, що в ямі наразі стоїть палка, до якої прив’язана червоно-біла огороджувальна стрічка – ймовірно, це мусить попереджувати людей про небезпеку.

Ще одна яма з водою: відео сайту kyiv.media