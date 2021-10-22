Соответствующее решение приняли после проведения психиатрической экспертизы. Согласно ее выводам, подозреваемая страдает хроническим психическим заболеванием.

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О решении ходатайствовали следователи

По заключению медицинского эксперта, 19-летняя обвиняемая из-за болезни не осознавала своих действий.

После получения результатов проведенной экспертизы, следователи ходатайствовали о переводе Таисии Петровой в психиатрическую больницу. Киевский районный суд Полтавы рассмотрел обращение на заседании 19 октября.

Согласно решению суда, меру пресечения для организаторши стрельбы из арбалета в полтавской школе изменили с содержания под стражей на принудительное лечение. Также в постановлении указано, что ее выполнение немедленное, но в течение 5 дней решение можно обжаловать.

Стрельба из арбалета в школе Полтавы