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Девушку лишили возможности стажироваться в NASA из-за ругани

76 Читати новину українською
NASA
NASA / Фото из открытых источников

Обрадовавшись от того, что ее приняли на стажировку в NASA, девушка с бранью объявила это в своем Twitter. Когда другой пользователь сделал ей замечание, девушка обругала и его, однако мужчина оказался сотрудником совета по контролю за NASA.

Девушка под ником @NaomiH_official поделилась в своем Твиттере новостью о том, что теперь она стажируется в NASA, однако сделала она это, разбавив твит бранью.

Пользователь по имени Гомер Хикам сделал девушке замечание попросив ее следить за тем, что она говорит. Ей это не понравилось, и она обругала Хикама в довольно грубой форме.

В следующем комментарии мужчина подчеркнул, что работает в Национальном космическом совете, который в том числе занимается контролем за NASA. Оказалось, что Гомер Хикам – бывший инженер NASA, который в свое время занимался подготовкой американских астронавтов, созданием телескопа Хаббл и проектированием Международной космической станции.

Девушка удалила твит, а потом и весь свой аккаунт, однако, по словам Хикама, ее это не спасло, и она потеряла возможность стажироваться в NASA. Хикам подчеркнул, что он не причастен к такому решению компании, но грубые комментарии Наоми вполне могли обидеть сотрудников NASA.

Теги: Новости США Курьезные новости NASA
Источник: 24 Канал
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