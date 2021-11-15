Показатель смертности от болезней, вызванных высоким содержанием сахара в крови, в нашей стране вырос за 10 лет в 2,5 раза. В 2021 году он составит 58 тысяч случаев.

Почему растет смертность

Одна из основных причин такой ситуации – несвоевременная диагностика. Отсутствие культуры раннего скрининга и страх обнаружить заболевание из-за распространенных в интернете мифов приводят к тому, что люди, не подозревая о диагнозе, умирают от осложнений, которые вызывает диабет.

Выставка "Диабет – не приговор"

Ко Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, что отмечают 14 ноября, в центре Киева, возле КГГА открылась выставка "Диабет – не приговор" известных фотохудожников Александра Мордерера и Татьяны Рублевой, посвященная наиболее часто встречающимся в интернете мифам о диабете. Проект реализовала Ассоциация лидеров устойчивого развития.

Самый распространенный миф о сахарном диабете – это связь с сахаром как продуктом, хотя он на самом деле не имеет отношения к болезни и не вызывает ее. Напротив, диабетики часто носят с собой что-нибудь сладкое. Это необходимо для экстренной помощи в случае резкого снижения уровня глюкозы в крови, из-за чего можно впасть в кому, – подчеркнула Елена Зубарева, глава Ассоциации лидеров устойчивого развития.



Работа на выставке / Фото с сайта "Диабет – не приговор"

По ее словам, таких мифов очень много. Благодаря проекту можно рассказать людям, что своевременная диагностика спасает жизнь, а диабет – не приговор.

И наши герои – яркий пример полноценной жизни с диагнозом. А использование на фотографии сахара – замысел фотохудожника, чтобы провести аналогию с самым распространенным мифом, – добавила Зубарева.

Где проходит выставка

Выставка возле здания КГГА продлится до 22 ноября, а затем переедет в выставочные локации Киева.

Событие стало возможным благодаря коллаборации бизнеса, власти и общественных организаций, а именно: Ново Нордикс, Акку-Чек, АТА, Аптека 9-1-1, фонд "Диабетик", Ассоциации диабетиков Украины и Ассоциации лидеров устойчивого развития.



Работа на выставке / Фото с сайта "Диабет – не приговор"

Владислав Мороз, генеральный директор "Ново Нордиск Украина" отметил, что, по разным оценкам, в Украине проживает от 1,5 до 3,5 миллиона человек с диабетом. И больше половины из них просто не знают о своем заболевании, а многие знающие не лечатся по ряду причин. К сожалению, это приводит к многочисленным осложнениям, которые развиваются постепенно и ухудшают качество жизни человека.

Согласно статистике, осложнение сахарного диабета является одной из основных причин повышенной смертности в Украине. По данным исследования СТЕПС ВОЗ, 91% смертей в Украине – это смерть от неинфекционных болезней, а 63% из них – это сердечно-сосудистые заболевания, которые могут быть спровоцированы сахарным диабетом в том числе.

Поскольку компания Ново Нордиск является глобальным лидером в лечении сахарного диабета и других хронических заболеваний, мы постоянно стремимся помогать обществу бороться с диабетом, а наша ежедневная деятельность направлена ​​на снижение темпов распространения этого заболевания среди украинцев, повышение уровня осведомленности населения, введение качественной профилактики и диагностики, предоставление доступа к качественному лечению.

"Мы понимаем, что недостаточно только разрабатывать лекарства от болезней, профилактика также важна. И именно поэтому мы поддержали проект "Диабет – не приговор", который познакомит украинцев с образом жизни людей с диабетом, расскажет их жизненные истории и развеет много мифов о диабете. А главное поможет людям, которым только что установили диагноз, – не терять надежду и не опускать руки, учиться жить с этим состоянием, понимать, что при правильном и своевременном лечении можно жить почти полноценной и здоровой жизнью", – сказал Мороз.

Справка. ОО "Ассоциация лидеров устойчивого развития" создана для объединения бизнеса, власти, общества и медиа для решения социально значимых задач. Членами ассоциации являются крупнейшие украинские компании, общественные организации, медиа и их лидеры, которые выполняют социальную миссию, развивают общество и способствуют достижению Целей устойчивого развития.