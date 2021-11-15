Показник смертності від хвороб, спричинених високим вмістом цукру в крові, в нашій країні зріс за 10 років у 2,5 раза. У 2021 році він становитиме 58 тисяч випадків.

Чому зростає смертність

Одна з основних причин такої ситуації – невчасна діагностика. Відсутність культури раннього скринінгу та страх виявити захворювання через поширені в інтернеті міфи призводять до того, що люди, не підозрюючи про діагноз, помирають від ускладнень, які викликає діабет.

Виставка "Діабет – не вирок"

До Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом, що відзначають 14 листопада, у центрі Києва, біля КМДА відкрилася виставка "Діабет – не вирок" відомих фотомитців Олександра Мордерера та Тетяни Рубльової, присвячена міфам про діабет, які найчастіше зустрічаються в інтернеті. Проект реалізувала Асоціація лідерів сталого розвитку.

Найпоширеніший міф про цукровий діабет – це зв'язок із цукром, як продуктом, хоча він насправді не має відношення до хвороби та не викликає її. Навпаки, діабетики часто носять із собою щось солодке. Це необхідно для екстреної допомоги у разі різкого зниження рівня глюкози в крові, через що можна впасти в кому, – наголосила Олена Зубарєва, голова Асоціації лідерів сталого розвитку.



Робота на виставці / Фото з сайту "Діабет – не вирок"

За її словами, таких міфів дуже багато. Завдяки проєкту можна розповісти людям, що своєчасна діагностика рятує життя, а діабет – не вирок.

І наші герої – яскравий приклад повноцінного життя із діагнозом. А використання на фотографії цукру – задум фотохудожника, щоб провести аналогію з найпоширенішим міфом, – додала Зубарєва.

Де проходить виставка

Виставка біля будівлі КМДА триватиме до 22 листопада, а потім переїде до виставкових локацій Києва.

Подія стала можливою завдяки колаборації бізнесу, влади та громадських організацій, а саме: Нова Нордікс, Акку-Чек, АТА, Аптека 9-1-1, фонд "Діабетик", Асоціації діабетиків України та Асоціації лідерів сталого розвитку.



Робота на виставці / Фото з сайту "Діабет – не вирок"

Владислав Мороз, генеральный директор "Нова Нордіск Україна" зазначив, що, за різними оцінками, в Україні проживає від 1,5 до 3,5 мільйона людей із діабетом. І більше половини з них просто не знають про своє захворювання, а багато з тих, хто знає, не лікуються з ряду причин. На жаль, це призводить до численних ускладнень, які розвиваються поступово і погіршують якість життя людини.

Згідно зі статистикою, ускладнення цукрового діабету є однією з основних причин підвищеної смертності в Україні. За даними дослідження СТЕПС ВООЗ, 91% смертей в Україні – це смерті від неінфекційних хвороб, а 63% з них – це серцево-судинні захворювання, що можуть бути спровоковані цукровим діабетом у тому числі.

Оскільки компанія Ново Нордіск є глобальним лідером у лікуванні цукрового діабету та інших хронічних захворювань, ми постійно прагнемо допомагати суспільству боротися з діабетом, а наша щоденна діяльність направлена на зниження темпів розповсюдження цього захворювання серед українців, підвищення рівня обізнаності населення, запровадження якісної профілактики та діагностики, надання доступу до якісного лікування.

"Ми розуміємо, що недостатньо лише розробляти ліки від хвороб, профілактика також важлива. І саме тому ми підтримали проект "Діабет – не вирок", який познайомить українців із способом життя людей з діабетом, розповість їх життєві історії та розвіє чимало міфів про діабет. А головне допоможе людям, яким щойно встановили діагноз, – не втрачати надію та не опускати руки, вчитися жити з цим станом, розуміти, що при правильному та вчасному лікуванні можна жити майже повноцінним на здоровим життям", – сказав Мороз.

Довідка. ГО "Асоціація лідерів сталого розвитку" створена для об'єднання бізнесу, влади, суспільства і медіа для вирішення соціально – значущих завдань. Членами асоціації є найбільші українські компанії, громадські організації, медіа та їх лідери, які виконують соціальну місію, розвивають суспільство і сприяють досягненню Цілей сталого розвитку.