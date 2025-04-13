Женщина несколько лет боролась с онкологией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Музей Киева и мэра столицы Виталия Кличко.

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Что известно о смерти Дианы Поповой

Согласно обнародованной информации, женщина длительное время боролась с онкологией, в 2022 году она начала химиотерапию. В марте 2025 года написала, что "переживает самые тяжелые недели своей жизни, одновременно, преодолевая боль, болезнь, отчаяние, тотальное обессиливание и отчаяние".

Она достойно принимала вызовы этих тяжелых времен, вкладывала в Музей всю свою неудержимую энергию, привлекала поддержку партнеров, вдохновляла и сплачивала команду, стремилась, чтобы музейные проекты были яркими и памятными,

– говорится в сообщении Музея.

Смерть Дианы Поповой прокомментировал и Виталий Кличко. Известно, что ранее она была руководителем Департамента культуры Киевской городской государственной администрации, а до этого работала в бизнесе. На момент смерти Диане Поповой было 48 лет.

"На прошлой неделе мы представили в музее художественную инсталляцию из оригами-птиц. Международный проект, который стал последним для Дианы. Презентовали, к сожалению, без нее. Светлая память Диане... Искренние соболезнования семье и близким", – написал мэр.

К слову, на прошлой неделе на 88-м году жизни умер народный художник Украины Франц Черняк. Его называли корифеем современного украинского художественного остекления. Он много лет работал профессором кафедры художественного стекла ЛНАМ и был участником ряда международных и всеукраинских выставок и симпозиумов.