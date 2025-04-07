С художником попрощаются 7 апреля во Львове. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовскую национальную академию искусств.

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Чем известен Франц Черняк

Франц Черняк родился 10 июля 1938 года. Умер на 88 году жизни.

Он много лет работал профессором кафедры художественного стекла ЛНАМ и был участником ряда международных и всеукраинских выставок и симпозиумов.

Народный художник Украины, профессор, один из корифеев современного украинского художественного стекла и пионеров международного движения студийного стекла. Автор многочисленных авторских композиций и образцов продукции Львовской экспериментальной керамико-скульптурной фабрики, где на протяжении десятилетий работал в должности главного художника,

– рассказали о достижениях Франца Черняка коллеги.