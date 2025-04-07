З митцем попрощаються 7 квітня у Львові. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівську національну академію мистецтв.

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Чим відомий Франц Черняк

Франц Черняк народився 10 липня 1938 року. Помер на 88 році життя.

Він багато років працював професором кафедри художнього скла ЛНАМ та був учасником низки міжнародних і всеукраїнських виставок і симпозіумів.

Народний художник України, професор, один із корифеїв сучасного українського художнього склярства та піонерів міжнародного руху студійного скла. Автор численних авторських композицій і зразків продукції Львівської експериментальної кераміко-скульптурної фабрики, де упродовж десятиліть працював на посаді головного художника,

– розповіли про досягнення Франца Черняка колеги.