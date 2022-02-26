Деньги нашим военным отправили украинцы из Чикаго. Об этом сообщил волонтер и руководитель организации "Помоги фронту" Богдан Масляк.
К теме Идут тяжелые бои в Василькове под Киевом: сюда оккупанты пытаются высадить десант
1 000 000 долларов – именно столько мы получим помощи на закупку снаряжения для морпехов, от обезбашенных благотворителей украинского происхождения из села Чикаговка, Илянойского уезда,
– пошутил Масляк.
Он добавил, что украинские военные будут делать "смерть врагам".
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.