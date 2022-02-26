Деньги нашим военным отправили украинцы из Чикаго. Об этом сообщил волонтер и руководитель организации "Помоги фронту" Богдан Масляк.

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1 000 000 долларов – именно столько мы получим помощи на закупку снаряжения для морпехов, от обезбашенных благотворителей украинского происхождения из села Чикаговка, Илянойского уезда,

– пошутил Масляк.

Он добавил, что украинские военные будут делать "смерть врагам".

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