Гроші нашим військовим відправили українці з Чикаго. Про це повідомив волонтер та керівник організації "Допоможи фронту" Богдан Масляк.

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1 000 000 доларів – Саме стільки, ми отримаємо допомоги на закупівлю спорядження для морпіхів, від обезбашенних благодійників українського походження з села Чікагівка, Іл'янойського повіту,

– пожартував Масляк.

Він додав, що українські військові робитимуть "смерть ворогам".

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