Чтобы перейти на специальную ставку, предпринимателям разных видов деятельности следует написать заявление в Государственную налоговую службу. А вот подавать декларации теперь можно и в приложении Действие.

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Как подать декларацию в Действии

Не нужно заполнять длинные формы. Подача новой декларации займет не более 1 минуты,

– заверил министр цифровой трансформации Михаил Федоров .

Алгоритм представления декларации действительно простой. Требуется:

авторизироваться в приложении Действие,

в меню "Услуги" выбрать "Налоги ФЛП" – "Декларация плательщика единого налога 2% за соответствующий месяц",

ввести сумму полученного дохода за выбранный месяц,

проверить контактную информацию и декларацию – при необходимости отредактировать данные,

подписать декларацию Действие.

отправить.

Размер налога в приложении рассчитывается автоматически. После этого декларация поступает в налоговую службу, а отчетность хранится в смартфоне.

Как подать декларацию в Действии: смотрите видео

В Действии можно оплатить налоги

Кроме того, в Действии можно сразу уплатить налоги. Это тоже займет минимум времени. Для этого нужно:

авторизоваться в Действии,

в меню "Услуги" выбрать "Налоги ФЛП" – "Уплата единого налога 2% за соответствующий месяц",

ввести сумму полученного дохода за выбранный месяц и проверить рассчитанную сумму к уплате,

выбрать способ оплаты и оплатить.

Средства отнесутся в течение 3 рабочих дней.

Последние нововведения в Действии: коротко

Действие позволяет украинцам экономить время и осуществлять соответствующие юридические и регистрационные процедуры на дому или в любом удобном месте. В частности, посредством приложения переселенцы могут получить справку временно перемещенного лица. Пошаговую инструкцию, как это сделать, можно просмотреть здесь .

Также в Действии в несколько кликов можно получить выписку о месте жительства . В настоящее время эта услуга доступна только на сайте Действие, но вскоре она появится и в приложении.

Для тех, кто потерял работу из-за войны, полезна еще одна функция в Действии. Там можно оформить пособие по безработице. Воспользоваться этим могут украинцы, которые были официально трудоустроены и потеряли работу, и ФЛП, зарегистрированные на временно оккупированных территориях и не могут продолжать свою деятельность.

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