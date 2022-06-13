Чтобы перейти на специальную ставку, предпринимателям разных видов деятельности следует написать заявление в Государственную налоговую службу. А вот подавать декларации теперь можно и в приложении Действие.
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Как подать декларацию в Действии
Не нужно заполнять длинные формы. Подача новой декларации займет не более 1 минуты,
– заверил министр цифровой трансформации Михаил Федоров .
Алгоритм представления декларации действительно простой. Требуется:
- авторизироваться в приложении Действие,
- в меню "Услуги" выбрать "Налоги ФЛП" – "Декларация плательщика единого налога 2% за соответствующий месяц",
- ввести сумму полученного дохода за выбранный месяц,
- проверить контактную информацию и декларацию – при необходимости отредактировать данные,
- подписать декларацию Действие.
- отправить.
Размер налога в приложении рассчитывается автоматически. После этого декларация поступает в налоговую службу, а отчетность хранится в смартфоне.
Как подать декларацию в Действии: смотрите видео
В Действии можно оплатить налоги
Кроме того, в Действии можно сразу уплатить налоги. Это тоже займет минимум времени. Для этого нужно:
- авторизоваться в Действии,
- в меню "Услуги" выбрать "Налоги ФЛП" – "Уплата единого налога 2% за соответствующий месяц",
- ввести сумму полученного дохода за выбранный месяц и проверить рассчитанную сумму к уплате,
- выбрать способ оплаты и оплатить.
Средства отнесутся в течение 3 рабочих дней.
Последние нововведения в Действии: коротко
- Действие позволяет украинцам экономить время и осуществлять соответствующие юридические и регистрационные процедуры на дому или в любом удобном месте. В частности, посредством приложения переселенцы могут получить справку временно перемещенного лица. Пошаговую инструкцию, как это сделать, можно просмотреть здесь .
- Также в Действии в несколько кликов можно получить выписку о месте жительства . В настоящее время эта услуга доступна только на сайте Действие, но вскоре она появится и в приложении.
- Для тех, кто потерял работу из-за войны, полезна еще одна функция в Действии. Там можно оформить пособие по безработице. Воспользоваться этим могут украинцы, которые были официально трудоустроены и потеряли работу, и ФЛП, зарегистрированные на временно оккупированных территориях и не могут продолжать свою деятельность.
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