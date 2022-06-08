Справку о месте регистрации можно получить в несколько кликов, затем загрузить ее на телефон или распечатать. Никаких печатей ставить на документ не нужно – он содержит QR-код, содержащий всю необходимую информацию. Об этом Михаил Федоров рассказал в эфире единственного телемарафона, сообщает 24 канал.

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Еще в декабре в Действии запустили услугу "смена места регистрации", и она стала самой популярной услугой на платформе. Но во время военного положения по закону место регистрации менять нельзя. Несмотря на это, справка о месте регистрации нуждается в различных учреждениях, например детских садах или банках.

В настоящее время услуга есть только на сайте Действие

Для того чтобы люди не стояли в очередях, Минцифры запустило эту услугу на портале Действие. Министр цифровой трансформации Украины рассказал, что совсем скоро эта функция станет доступна и в приложении.

Как получить выписку о месте регистрации на портале

авторизоваться на портале Действие,

выбрать услугу "Извлечение из реестра территориального общества",

нажать "Получить подъемник".

Вы можете загрузить и сохранить в формате PDF на телефон или любой другой удобный носитель. По желанию его можно напечатать.

Каждое электронное извлечение имеет QR-код, по которому структуры могут проверить подлинность документа.

Также в действии скоро будет услуга усыновления

Ранее сообщалось, что теперь в Действии будет доступна услуга "усыновления" . Уже с 1 июня можно подавать заявку на первоначальную консультацию. Онлайн можно подать пакет документов на кандидата у усыновителей, опекунов, родителей-воспитателей приемной семьи или детского дома семейного типа. Также можно ознакомиться с анкетами детей. За несколько месяцев в приложении добавят новый функционал.

Представитель Минцифры Денис Иванов объяснил, что информация о кандидате будет изображаться автоматически. В течение 15 дней с ним свяжется и будет приглашен на консультацию.

Кроме того, теперь все, кто потерял работу из-за войны, могут оформить пособие по безработице через приложение. Также услуга доступна для украинцев, которые не могут продолжать деятельность как ФЛП через военное состояние.

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