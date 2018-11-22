Diesel совместно с двукратным номинантом на Грэмми представляют новую коллекцию часов

Знаменитая компания "Дизель" совместно с не менее знаменитым американским диджеем и продюсером Стивом Аоки представляют новую линейку Transparency Watch Collection. Это стильные наручные часы, которые одновременно сочетают в себе все характерные черты бренда и новый творческий взгляд на дизайн и материалы.

"Дизель" и Стив Аоки — никогда не останавливайся на достигнутом

Одной из причин, по словам креативного директора бренда Андреа Россо, почему именно американский диджей стал новым лицом Diesel – это сумасшедшая энергетика Стива: "Он никогда не останавливается и постоянно находится в поисках новых идей. Такой подход действительно очень схож с принципами компании Diesel. Стиль Стива и его взгляды на жизнь отображены в этом противоречивом и эксцентричном дизайне часов. Мы очень рады этому сотрудничеству".

Как утверждает сам Стив Аоки, он взялся за этот проект, потому что ему постоянно приходится контролировать свой плотный график и искать все больше времени для новых проектов. Так почему бы не делать это красиво и оригинально с помощью новых стильных часов от именитого бренда? "Я рад, что компания Diesel позволила мне проявить себя и свой уникальный стиль в мировом масштабе", – говорит именитый диджей.

И действительно, если вы посмотрите на модели наручных часов Дизель (сделать это можно по ссылке), то заметите, что новая коллекция действительно отличается от всего, что мы видели ранее. Да, компания по-прежнему делает ставку на самовыражение и индивидуальность, но этой осенью все будет по-новому. Стильные наручные часы необычной формы с прозрачными корпусами и ремешками синего цвета — вот самый горячий тренд этой осени!

Известный неизвестный Стив Аоки

Поскольку Стив Аоки больше на слуху за рубежом, мы решили рассказать немного об этой интересной личности. Американский диджей и продюсер родился в Калифорнии, и в возрасте всего лишь 20 лет он уже основал свой собственный звукозаписывающий лейбл Dim Mak Records (название связано с одним из движений Брюса Ли).

За все время своего творчества Стив успел поработать со многими гигантами музыкального Олимпа, начиная от знаменитой рок-группы Linkin Park до популярного во всем мире южнокорейского бойбэнда BTS. Его творчество высоко ценят не только поклонники, но и настоящие профессионалы из мира шоу-бизнеса. Стив Аоки неоднократно получал такие престижные награды, как "Лучший DJ года", "Лучший Mix Альбом года", "Лучший набор сезона" и многие другие, а также был дважды номинирован на премию Грэмми. Более того, в 2014 году Аоки попал в "Книгу рекордов Гиннесса" как "самый гастролирующий диджей " (наверное, именно такое трудолюбие позволило ему занять пятое место в рейтинге самых высокооплачиваемых диджеев по версии Forbes).

Как видите, такая интересная и разносторонняя личность просто не могла создать скучные и ничем не примечательные аксессуары. Поэтому новые Diesel, созданные совместно со Стивом, абсолютно точно заслуживают вашего внимания.