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      Diesel спільно з дворазовим номінантом на Греммі представляють нову колекцію годинників

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      Нова лінійка годинників Diesel
      Нова лінійка годинників Diesel

      Знаменита компанія "Дизель" спільно з не менш знаменитим американським діджеєм і продюсером Стівом Аокі представляють нову лінійку Transparency Watch Collection. Це стильні наручні годинники, які одночасно поєднують в собі всі характерні риси бренду і новий творчий погляд на дизайн і матеріали.

      "Дизель" і Стів Аокі – ніколи не зупиняйся на досягнутому

      Однією з причин, за словами креативного директора бренду Андреа Россо, чому саме американський діджей став новим обличчям Diesel – це божевільна енергетика Стіва: "Він ніколи не зупиняється і постійно перебуває в пошуках нових ідей. Такий підхід дійсно дуже схожий з принципами компанії Diesel. Стиль Стіва і його погляди на життя відображені в цьому суперечливому і ексцентричному дизайні годинників. Ми дуже раді цій співпраці".

      Як стверджує сам Стів Аокі, він взявся за цей проект, тому що йому постійно доводиться контролювати свій щільний графік і шукати все більше часу для нових проектів. Так чому б не робити це красиво і оригінально за допомогою нових стильних годинників від іменитого бренду? "Я радий, що компанія Diesel дозволила мені проявити себе і свій унікальний стиль в світовому масштабі", – говорить іменитий діджей.

      І дійсно, якщо ви подивитеся на моделі наручних годинників Дизель (зробити це можна за посиланням), то помітите, що нова колекція дійсно відрізняється від усього, що ми бачили раніше. Так, компанія, як і раніше, робить ставку на самовираження і індивідуальність, але цієї осені все буде по-новому. Стильний наручний годинник незвичайної форми з прозорими корпусами і ремінцями синього кольору – ось найгарячіший тренд цієї осені!

      Відомий невідомий Стів Аокі

      Оскільки Стів Аокі більше на слуху за кордоном, ми вирішили розповісти трохи про цю цікаву особистість. Американський діджей і продюсер народився в Каліфорнії, і у віці всього 20 років він уже заснував свій власний звукозаписувальний лейбл Dim Mak Records (назва пов'язана з одним з рухів Брюса Лі).

      За весь час своєї творчості Стів встиг попрацювати з багатьма гігантами музичного Олімпу – від знаменитої рок-групи Linkin Park до популярного в усьому світі південнокорейського бойбенду BTS. Його творчість високо цінують не тільки шанувальники, а й справжні професіонали зі світу шоу-бізнесу. Стів Аокі неодноразово отримував такі престижні нагороди, як "Кращий DJ року", "Кращий Mix Альбом року", "Кращий набір сезону" і багато інших, а також був двічі номінований на премію Греммі. Більше того, в 2014 році Аокі потрапив до "Книги рекордів Гіннесса" як "діджей, який найбільше гастролює " (напевно, саме така працьовитість дозволила йому посісти п'яте місце в рейтингу найбільш високооплачуваних діджеїв за версією Forbes).

      Як бачите, така цікава і різнобічна особистість просто не могла створити нудні і нічим не примітні аксесуари. Тому нові Diesel, створені спільно зі Стівом, абсолютно точно заслуговують вашої уваги.

      Джерело: 24 Канал
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