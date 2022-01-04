Министр цифровой трансформации отметил, что новая услуга уже работает по умолчанию, а приложение обновлять не нужно. Об этом он сообщил в видеообращении, обнародованном в соцсети.

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Проверка кредитной истории – это обязательный этап оформления кредита. Теперь, когда какой-то банк будет проверять вашу кредитную историю или открывать новый счет, вы сразу увидите push в приложении Дия,

– сказал Михаил Федоров.

Как работает новая услуга

Если в Дии поступит уведомление о новом кредите, который вы не открывали, можно сразу из приложения перейти по ссылке в Украинское бюро кредитных историй и написать жалобу.

Кроме того, если граждане Украины увидят push-сообщения о том, что кто-то проверяет их кредитную историю, чтобы открыть новый кредит, то смогут быстро на это отреагировать.

Глава Минцифры подчеркнул, что большинство случаев кредитного мошенничества происходит именно с бумажными паспортами. По его словам, их легко отксерить и передать кому-то.

Дия не подключена к организациям, выдающим микрокредиты. А для того, чтобы оформить кредит в банке через е-паспорт, нужна ваша цифровая подпись. Мы хотим обезопасить людей, сохранить ваши деньги и нервы,

– добавил министр.

Обратите внимание! Михаил Федоров напомнил, что в 2021 году Украина стала первым государством в мире, которое узаконило е-паспорта. Ведь цифровые документы безопаснее бумажных.

Текст публикации Михаила Федорова:

Сегодня запускаем в Дии важную функцию – push-сообщение о кредитах или проверку кредитной истории.

Проверка кредитной истории – это обязательный этап оформления кредита. Теперь, когда какой-то банк будет проверять вашу кредитную историю или открывать новый счет, – вы сразу же увидите пуш в приложении Дия.

Это уже работает по умолчанию в вашем приложении, обновлять Дию не нужно.

Напомню, что в прошлом году мы стали первой страной в мире, которая узаконила е-паспорта. Цифровые документы намного безопаснее бумажных.

Большинство случаев кредитного мошенничества происходит именно с бумажными паспортами, которые легко отксерить и передать кому-то. Это одна из главных причин, почему в Киберполе сейчас много дел по кредитным схемам.

Дия не подключена к организациям, выдающим микрокредиты. А для того, чтобы оформить кредит в банке через е-паспорт, нужна ваша цифровая подпись.

Мы хотим обезопасить людей, сохранить ваши деньги и нервы.