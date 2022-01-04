Міністр цифрової трансформації зазначив, що нова послуга вже працює за замовчуванням, а додаток оновлювати не потрібно. Про це він повідомив у відеозверненні, оприлюдненому в соцмережі.
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Перевірка кредитної історії – це обов'язковий етап оформлення кредиту. Тепер, коли якийсь банк перевірятиме вашу кредитну історію або відкриватиме новий рахунок, – ви відразу побачите push у додатку Дія,
– сказав Михайло Федоров.
Як працює нова послуга
- Якщо у Дію надійде сповіщення про новий кредит, який не відкривали, то можна одразу із застосунку перейти за посиланням до Українського бюро кредитних історій та написати скаргу.
- Окрім цього, якщо громадяни України побачать push-повідомлення про те, що хтось перевіряє їхню кредитну історію, щоб відкрити новий кредит, то зможуть швидко на це відреагувати.
Глава Мінцифри наголосив, що більшість випадків кредитного шахрайства відбувається саме з паперовими паспортами. За його словами, їх легко відксерити та передати комусь.
Дія не підключена до організацій, що видають мікрокредити. А для того, щоб оформити кредит у банку через е-паспорт, потрібний ваш цифровий підпис. Ми хочемо убезпечити людей, зберегти ваші гроші та нерви,
– додав міністр.
Текст публікації Михайла Федорова:
Сьогодні запускаємо у Дії важливу функцію – push-повідомлення про кредити чи перевірку кредитної історії.
Перевірка кредитної історії – це обов'язковий етап оформлення кредиту. Тепер, коли якийсь банк перевірятиме вашу кредитну історію або відкриватиме новий рахунок, – ви відразу ж побачите пуш у додатку Дія.
Це вже працює за умовчанням у вашому додатку, оновлювати Дію не потрібно.
Нагадаю, що минулого року ми стали першою країною у світі, яка узаконила е-паспорти. Цифрові документи набагато безпечніші, ніж паперові.
Більшість випадків кредитного шахрайства відбувається саме з паперовими паспортами, які легко відксерити та передати комусь. Це одна з головних причин, чому в Кіберполі зараз багато справ із кредитними схемами.
Дія не підключена до організацій, що видають мікрокредити. А для того, щоб оформити кредит у банку через е-паспорт, потрібний ваш цифровий підпис.
Ми хочемо убезпечити людей, зберегти ваші гроші та нерви.