Міністр цифрової трансформації зазначив, що нова послуга вже працює за замовчуванням, а додаток оновлювати не потрібно. Про це він повідомив у відеозверненні, оприлюдненому в соцмережі.

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Перевірка кредитної історії – це обов'язковий етап оформлення кредиту. Тепер, коли якийсь банк перевірятиме вашу кредитну історію або відкриватиме новий рахунок, – ви відразу побачите push у додатку Дія,

– сказав Михайло Федоров.

Як працює нова послуга

Якщо у Дію надійде сповіщення про новий кредит, який не відкривали, то можна одразу із застосунку перейти за посиланням до Українського бюро кредитних історій та написати скаргу.

Окрім цього, якщо громадяни України побачать push-повідомлення про те, що хтось перевіряє їхню кредитну історію, щоб відкрити новий кредит, то зможуть швидко на це відреагувати.

Глава Мінцифри наголосив, що більшість випадків кредитного шахрайства відбувається саме з паперовими паспортами. За його словами, їх легко відксерити та передати комусь.

Дія не підключена до організацій, що видають мікрокредити. А для того, щоб оформити кредит у банку через е-паспорт, потрібний ваш цифровий підпис. Ми хочемо убезпечити людей, зберегти ваші гроші та нерви,

– додав міністр.

Зверніть увагу! Михайло Федоров нагадав, що у 2021 році Україна першою державою у світі, яка узаконила е-паспорти. Адже цифрові документи безпечніші, ніж паперові.



Текст публікації Михайла Федорова:

Сьогодні запускаємо у Дії важливу функцію – push-повідомлення про кредити чи перевірку кредитної історії.

Перевірка кредитної історії – це обов'язковий етап оформлення кредиту. Тепер, коли якийсь банк перевірятиме вашу кредитну історію або відкриватиме новий рахунок, – ви відразу ж побачите пуш у додатку Дія.

Це вже працює за умовчанням у вашому додатку, оновлювати Дію не потрібно.

Нагадаю, що минулого року ми стали першою країною у світі, яка узаконила е-паспорти. Цифрові документи набагато безпечніші, ніж паперові.

Більшість випадків кредитного шахрайства відбувається саме з паперовими паспортами, які легко відксерити та передати комусь. Це одна з головних причин, чому в Кіберполі зараз багато справ із кредитними схемами.

Дія не підключена до організацій, що видають мікрокредити. А для того, щоб оформити кредит у банку через е-паспорт, потрібний ваш цифровий підпис.

Ми хочемо убезпечити людей, зберегти ваші гроші та нерви.