Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Важно В сервисе "Дия" появится еще один вид COVID-сертификатов

Как пояснил Федоров, когда украинец получает свой ID-паспорт или загранпаспорт, он попадает в демографический реестр.

Когда вы авторизуетесь в сервисе "Дия", только из этого реестра подтягивается информация о вас. Так же информация о вас подтягивается из реестра водительских удостоверений,

– сообщил глава Минцифры.

По его словам, Дия не создает новую базу данных и является "очень безопасным продуктом, показывающим информацию, которая уже есть о вас в реестре".

"И когда у вас не подтягивается какой-либо документ, то для вас это важный сигнал, что оказывается, вы получили этот документ и его используете, а его нет в реестре", – отметил чиновник.

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Он добавил, что авторизуясь в сервисе "Дия", украинцы могут увидеть то, что знает о них государство, и получают возможность самостоятельно управлять информацией о себе.

Это демонстрация подхода государства к персональным данным: персональные данные – это собственность ваша, моя, людей, граждан Украины, а не государства,

– резюмировал Федоров.

Что следует знать о сервисе "Дия"

Это мобильное приложение, созданное в рамках проекта диджитализации государственных процессов. Он предусматривает устранение звена "человек – человек" при предоставлении госуслуг.

В идеале государство в смартфоне – это возможность получить любую государственную услугу просто взяв свой смартфон.

В период пандемии COVID-19 приложение стало использоваться, чтобы генерировать COVID-сертификаты, а в будущем – показать справку о запрете прививаться против коронавируса.

Государственный сервис "Дия" не собирает и не хранит личную информацию об украинцах