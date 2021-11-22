Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Важно В сервисе "Дия" появится еще один вид COVID-сертификатов
Как пояснил Федоров, когда украинец получает свой ID-паспорт или загранпаспорт, он попадает в демографический реестр.
Когда вы авторизуетесь в сервисе "Дия", только из этого реестра подтягивается информация о вас. Так же информация о вас подтягивается из реестра водительских удостоверений,
– сообщил глава Минцифры.
По его словам, Дия не создает новую базу данных и является "очень безопасным продуктом, показывающим информацию, которая уже есть о вас в реестре".
"И когда у вас не подтягивается какой-либо документ, то для вас это важный сигнал, что оказывается, вы получили этот документ и его используете, а его нет в реестре", – отметил чиновник.
Актуально Стартап Caer Sidi планирует создать в Украине центр разработки и стать резидентом Дия City
Он добавил, что авторизуясь в сервисе "Дия", украинцы могут увидеть то, что знает о них государство, и получают возможность самостоятельно управлять информацией о себе.
Это демонстрация подхода государства к персональным данным: персональные данные – это собственность ваша, моя, людей, граждан Украины, а не государства,
– резюмировал Федоров.
Что следует знать о сервисе "Дия"
- Это мобильное приложение, созданное в рамках проекта диджитализации государственных процессов. Он предусматривает устранение звена "человек – человек" при предоставлении госуслуг.
- В идеале государство в смартфоне – это возможность получить любую государственную услугу просто взяв свой смартфон.
- В период пандемии COVID-19 приложение стало использоваться, чтобы генерировать COVID-сертификаты, а в будущем – показать справку о запрете прививаться против коронавируса.
Государственный сервис "Дия" не собирает и не хранит личную информацию об украинцах