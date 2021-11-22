Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Важливо В Дії з'явиться ще один вид COVID-сертифікатів

Як пояснив Федоров, коли українець отримує свій ID-паспорт або закордонний паспорт, він потрапляє до демографічного реєстру.

Коли ви авторизуєтеся в Дії, лише з того реєстру підтягується інформація про вас. Так само інформація про вас підтягується з реєстру посвідчень водіїв,

– повідомив глава Мінцифри.

За його словами, Дія не створює нову базу даних і є "дуже безпечним продуктом, який показує інформацію, яка вже є про вас у реєстрі".

"І коли у вас не підтягується будь-який документ, то для вас це важливий сигнал, що виявляється, ви отримали цей документ і його використовуєте, а його немає у реєстрі", – зазначив чиновник.

Актуально Стартап Caer Sidi планує створити в Україні центр розробки та стати резидентом Дія City

Він додав, що авторизуючись у "Дії", українці можуть побачити те, що знає про них держава, і отримують можливість самі керувати інформацією про себе.

Це демонстрація підходу держави до персональних даних: персональні дані - це власність ваша, моя, людей, громадян України, а не держави,

– резюмував Федоров.

Що варто знати про Дію Це мобільний додаток, створений у межах проєкту діджиталізації державних процесів. Він передбачає усунення ланки "людина – людина" при наданні держпослуг.

В ідеалі держава в смартфоні – це можливість отримати будь-яку державну послугу, просто взявши свій смартфон.

У період пандемії COVID-19 додаток почали використовувати, щоб генерувати COVID-сертифікати, а у майбутньому – показати довідку про заборону щепитися проти коронавірусу.

Державний сервіс Дія не збирає і не зберігає особисту інформацію про українців