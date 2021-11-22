Таку думку висловив CEO компанії Caer Sidi Павло Шлапак у своїй колонці.

На наші плани розвиватись в Україні вплинуло те, що країна має намір запровадити спеціальні пільгові умови для ІТ-компаній. Йдеться про Дія City. В умовах спеціального правового режиму з'явиться можливість побудувати прозору корпоративну структуру, при цьому мати низьке податкове навантаження. Це важливо для залучення венчурного капіталу,

– зазначив він.

CEO компанії Caer Sidi наголосив, що у Дія City передбачені інструменти для залучення інвестицій, які підвищать привабливість ведення бізнесу в Україні. Також важливо, що в українське законодавство буде імплементовано елементи англійського права – забезпечить безпеку участі інвесторів в українському бізнесі.

Павло Шлапак уточнив, що буде змінено структуру компанії – юрособа в Україні займеться розробкою та продажами на українському ринку, а зареєстрований в Естонії стартап буде переведено до США для розвитку продажу та маркетингу.

Наразі компанія також працює над новою інвестиційною стратегією. На початку наступного року вона планує залучити інвестиції, які будуть використані, зокрема для масштабування в Україні. Раніше Caer Sidi вже залучала 210 тис. доларів. На той момент капіталізація компанії становила 2 млн доларів.

Цього разу як сума інвестицій, так і вартість компанії буде у рази більшою. Seed-раунд ми плануємо на початок наступного року і сподіваємося, що до цього часу спецрежим в Україні почне функціонувати,

– додав він.

Caer Sidi була заснована наприкінці 2018 року. Вона спеціалізується на створенні цифрових версій фізичних об'єктів, пов'язаних із реальними.

Нагадаємо, Дія City– це спеціальний правовий режим для IT-індустрії, що передбачає цілий комплекс стимулів. Його запуск заплановано на початок наступного року.