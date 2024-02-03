Заметим, что 3 февраля так и не удалось определить победителя Нацотбора на Евровидение-2024. Организаторы решили продолжить голосование до 19:05 4 февраля. То есть у украинцев почти сутки на то, чтобы плодить мемы о том, как Дия не дала им сделать свой выбор. Редакция 24 Канала побегала по соцсетям и собрала забавные мемы, которые точно иллюстрируют ситуацию.

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Действие "прилегла" – сеть взорвалась мемами

Итак, в первую же минуту после объявления старта голосования украинцы так и не смогли поддержать своих фаворитов. А все потому, что приложение Дия не выдержало нагрузки. Мы – нация заботливая, поэтому сразу же решили приложить ему подорожника. Спойлер: помог, но не сразу.



Украине приложили подорожника приложению Дии

Не обошлось без шуточной статистики о сбитых целях. Украинцы использовали шаблон Воздушных сил, чтобы продемонстрировать, что 3 февраля "сбили" приложение Дия. Вот поэтому оно и не работало.



Украинцы "сбили" приложение Дия

Журналист Макс Щербина очень метко пошутил по этому поводу. Он написал, что от Украины на Евровидение поедет группа На жаль, а представит он песню "Случилась ошибка". Именно эти слова украинцы видели в течение нескольких часов, пока приложение Дия упорно не давало им возможности отдать свой голос.



От Украины поедет группа На жаль с песней "Случилась ошибка"

Обратим внимание, что сама Дия у себя в телеграме собрала мемы, в которых вспомнили ее "отлеживания". Прекрасный момент, когда умеешь в самоиронию.

Дия собрала забавные мемы о своем "лежании" / Фото из телеграма Дии

К слову, были и те, кто шикарно обыграл графики отключения света. Но адаптировал их под графики работы Дии. Так что проверьте, пожалуйста, свою группу и не забудьте проголосовать.



Графики работы Дии разорвали сеть

Не обошлось без шутки про Джамалу. Певица 3 февраля объявила о своей беременности. Поэтому, в сети пошутили, что Джамала скорее родит, чем возобновит свою работу Дия. Ладно-ладно, с приложением не все так плохо. Около 23:20 того же дня Михаил Федоров заявил, что понадобится несколько часов, чтобы восстановить полную работу сервиса.



Шутка про Джамалу и Дию

Мы, украинцы, в очередной раз доказали, что ко всему стоит подходить с юмором. И даже проблемы в работе Дии могут не только расстраивать фанатов Евровидения, но и хорошо их повеселить. Мы же напоминаем, что до 19:05 4 февраля у вас есть шанс проголосовать. Поэтому, не пропустите это и поддержите своего фаворита!