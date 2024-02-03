Зауважимо, що 3 лютого так і не вдалося визначити переможця Нацвідбору на Євробачення-2024. Організатори вирішили продовжити голосування до 19:05 4 лютого. Себто в українців майже доба на те, щоб плодити меми про те, як Дія не дала їм зробити свій вибір. Редакція 24 Каналу побігала по соцмережах і зібрала кумедні меми, які влучно ілюструють ситуацію.

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Дія "прилягла" – мережа вибухнула мемами

Отже, у першу ж хвилину після оголошення старту голосування українці так і не змогли підтримати своїх фаворитів. А все тому, що застосунок Дія не витримав навантаження. Ми – нація турботлива, тож відразу ж вирішили прикласти йому подорожника. Спойлер: допоміг, але не відразу.



Україні приклали подорожника застосунку дія

Не минулося без жартівливої статистики про збиті цілі. Українці використали шаблон Повітряних сил, щоб продемонструвати, що 3 лютого "збили" застосунок Дія. Ось тому він і не працював.



Українці "збили" застосунок Дія

Журналіст Макс Щербина дуже влучно пожартував з цього приводу. Він написав, що від України на Євробачення поїде гурт На жаль, а представить він пісню "Сталася помилка". Саме ці слова українці бачили впродовж кількох годин, поки застосунок Дія вперто не давав їм можливості віддати свій голос.



Від України поїде гурт На жаль з піснею "Сталася помилка"

Звернімо увагу, що сама Дія у себе у телеграмі зібрала меми, в яких згадали її "відлежування". Прекрасний момент, коли вмієш у самоіронію.

Дія зібрала кумедні меми про своє "лежання" / Фото з телеграму Дії

До слова, були і ті, хто шикарно обіграв графіки відключення світла. Але адаптував їх під графіки роботи Дії. Так що перевірте, будь ласка, свою групу і не забудьте проголосувати.



Графіки роботи Дії розірвали мережу

Не минулося без жарту про Джамалу. Співачка 3 лютого оголосила про свою вагітність. Тож, у мережі пожартували, що Джамала скоріше народить, ніж відновить свою роботу Дія. Гаразд-гаразд, з застосунком не все так погано. Близько 23:20 того ж дня Михайло Федоров заявив, що знадобиться кілька годин, щоб відновити повну роботу сервісу.



Жарт про Джамалу і Дію

Ми, українці, вкотре довели, що до всього варто підходити з гумором. І навіть проблеми у роботі Дії можуть не лише засмучувати фанатів Євробачення, а й добряче їх повеселити. Ми ж нагадуємо, що до 19:05 4 лютого у вас є шанс проголосувати. Тож, не проґавте це та підтримайте свого фаворита!