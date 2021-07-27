По мнению Тарасюка, активное развитие сферы информационных технологий географически сдерживается только наличием трудовых ресурсов и капиталом. Впрочем, если с трудовыми ресурсами в Украине все хорошо, то с инвестиционным климатом существуют проблемы. Среди таких эксперт называет непрозрачное налогообложение, а именно теневые схемы с ФЛП, отсутствие налога на выведенный капитал и ненадежную "репутацию" правоохранительной системы.

По его словам, сейчас в Украине превалирует такая схема организации IT-бизнеса: юридическое лицо как компания-оболочка и ФЛП-контрактеры, фактически наемные сотрудники со статусом предпринимателей. Эксперт анализирует, что юридическое лицо преимущественно получает ровно столько дохода, сколько необходимо, чтобы покрыть расходную часть, а его прибыль приближается к нулю. Большинство экспортных операций освобождаются от уплаты НДС, ФЛП платят 5% с оборота + 50 долларов ЕСВ. А прибыль, по мнению адвоката, если и есть, то оседает в низконалоговых юрисдикциях, таких как, например, кипрские ITbox.

Тарасюк приходит к выводу, что при разработке законопроекта офис Дия Сити был ограничен такими налоговыми параметрами, как налог на зарплату – 5% и налог на прибыль – 9%. Эксперт подчеркивает, что именно учитывая налоговую нагрузку строилась дальнейшая работа над законопроектом и именно это стало причиной довольно непростого пути этого законопроекта в комитетах ВР.

В итоге принятый закон (законопроект № 4303) выглядит как "золотое сечение" интересов государства, IT-бизнеса и крупных IT-аутсорсеров. И для соблюдения этого баланса предусмотрен ряд критериев, которые призваны не допустить злоупотребления особым правовым режимом Дия Сити,

– рассказал Тарасюк, ссылаясь на критерии, которым должен соответствовать потенциальный резидент спецрежима.

Эксперт отмечает, что время, когда IT было уделом продуктовых компаний или инфраструктурных проектов – прошло. Среди разрешенных для резидентов Дия Сити видов деятельности теперь появились IT-образование, IT-маркетинг и реклама, блокчейн-проекты, киберспорт и многое другое.

Тарасюк также подчеркивает преимущества в виде минимальной роли уполномоченного органа в жизни резидентов Дия Сити, а введенные в рамках спецрежима гиг-контракты положительно оценивает, называя "попыткой обойти рудименты КЗоТ".

Напомним, Дия Сити – это специальный правовой режим для IT-индустрии, который позволит создать в Украине самый мощный IT-хаб в Центральной и Восточной Европе.

15 июля 2021 года Парламент принял во втором чтении рамочный законопроект №4303 о Дия Сити.