Партнер юридической фирмы AEQUO также считает, что это позволит всем участникам рынка, в том числе иностранным инвесторам, инвестировать в Украину на понятных условиях.
Чтобы украинские суды могли опираться на конкретные инструменты при рассмотрении корпоративных споров в сфере ІТ, авторы Дия Сити адаптировали в базовом законе о спецрежиме элементы английского права,
– пишет она.
Бабич считает, что это позволит всем участникам рынка, в том числе иностранным инвесторам, инвестировать в Украину на понятных условиях. Юристка убеждена, что из-за отсутствия элементов английского права иностранный бизнес часто обходил нашу юрисдикцию, выбирая страны с более предсказуемой правовой системой.
Среди этих элементов Анна Бабич назвала конвертируемый заем, договор опциона, ликвидационные преференции (Liquidation Preferences), договоры о компенсации возможных потерь (Liquidated Damages), а также warranties & indemnities (заверения и безусловную компенсацию убытков).
Приближают постсоветское "коммерческое" законодательство Украины к международному
Партнер AEQUO пишет, что вышеупомянутые инструменты для инвесторов приближают постсоветское "коммерческое" законодательство Украины к международным стандартам.
"Хоть английские суды – это очень разрекламированное обещание справедливости, не все на самом деле могут туда попасть, даже выбрав английское право... Именно поэтому мы должны адаптировать лучшие практики в сфере защиты инвестиций с более развитых систем права в национальное законодательство и, одновременно, не забывать о продолжении судебной реформы на низших инстанциях", – убеждена Анна Бабич.
Она прогнозирует, что часть инструментов английского права станет доступной не только для резидентов Дия Сити.
Что этому предшествовало
- Напомним, 15 июля Верховная Рада приняла законопроект №4303 (д) "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", также известный как базовый законопроект о Дия Сити.
- Соответствующий Закон, под номером №1667-ІХ, в начале августа подписал Президент.
- Спецрежим Дия Сити призван предоставить дополнительные налоговые и правовые стимулы для развития ІТ-компаний.
- В частности, в числе этих стимулов – низкие налоговые ставки, усиленная защита прав интеллектуальной собственности, введение элементов английского права.