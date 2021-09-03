Партнерка юридичної фірми AEQUO також вважає, що це дозволить усім учасникам ринку, в тому числі іноземним інвесторам, інвестувати в Україну на зрозумілих умовах.
Щоб українські суди могли спиратись на конкретні інструменти при розгляді корпоративних спорів у сфері ІТ, автори Дія Сіті адаптували в базовому законі про спецрежим елементи англійського права,
– написала вона.
Бабич переконана, що через відсутність елементів англійського права іноземний бізнес часто оминав нашу юрисдикцію, обираючи країни з більш передбачуваною правовою системою.
Серед цих елементів Анна Бабич назвала конвертовану позику, договір опціону, ліквідаційні преференції (Liquidation Preferences), договори щодо компенсації можливих втрат (Liquidated Damages), а також warranties & indemnities (запевнення і безумовну компенсацію збитків).
Наближають пострадянське "комерційне" законодавство України до міжнародного
Партнерка AEQUO пише, що вищезазначені інструменти для інвесторів наближають пострадянське "комерційне" законодавство України до міжнародних стандартів.
"Хоча англійські суди – це дуже розрекламована обіцянка справедливості, не всі насправді можуть туди потрапити, навіть обравши англійське право… Саме тому ми маємо адаптувати найкращі практики в сфері захисту інвестицій з більш розвинутих систем права в національне законодавство та, одночасно, не забувати про продовження судової реформи на нижчих інстанціях", – переконана Анна Бабич.
Вона прогнозує, що частина інструментів англійського права стане доступною не тільки для резидентів Дія Сіті.
Що цьому передувало
- 15 липня Верховна Рада прийняла законопроєкт №4303(д) "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", також відомий як базовий законопроєкт про Дія Сіті.
- Відповідний Закон, під номером №1667-ІХ, на початку серпня підписав Президент.
- Спецрежим Дія Сіті покликаний надати додаткові податкові та правові стимули для розвитку ІТ-компаній.
- Зокрема, в числі цих стимулів – низькі податкові ставки, посилений захист прав інтелектуальної власності, уведення елементів англійського права.