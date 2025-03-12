Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова Зеленського на пресконференції 12 березня.

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Як відреагував Зеленський

Будь-яка наша зустріч з президентом Америки повинна закінчуватися позитивним результатом для обох сторін. Саме так ми повинні підходити до будь-яких наших зустрічей… Сьогодні реакція наших суспільств – життєва, я б дуже хотів, щоб ми мали результат, позитивний результат,

– розповів президент.

Нагадаємо, минула зустріч Зеленського та Трампа у Вашингтоні відбулася 28 лютого. Під час спілкування із журналістами лідери посварилися.