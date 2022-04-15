Сейчас эту возможность восстановили. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
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В "Дию" вернули водительское удостоверение и техпаспорт
В начале полномасштабного вторжения России в Украину службы нацбезопасности отключили эти реестры, чтобы защитить данные украинцев. Но сейчас Единый госреестр транспортных средств МВД возобновил свою работу в безопасном месте.
Теперь вы снова можете показывать водительские удостоверение и техпаспорт в приложении Дия,
– написал Федоров.
Министр отметил, что водительские права и техпаспорт подтянутся в приложении автоматически после авторизации.