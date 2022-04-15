Зараз цю можливість відновили. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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У "Дію" повернули посвідчення водія і техпаспорт
На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну служби нацбезпеки вимкнули ці реєстри, щоб захистити дані українців. Але зараз Єдиний держреєстр транспортних засобів МВС відновив свою роботу в безпечному місці.
Тепер ви знову можете показувати посвідчення водія і техпаспорт у застосунку Дія,
– написав Федоров.
Міністр зазначив, що водійські права й техпаспорт підтягнуться в додатку автоматично після авторизації.