Дикая коррупция, горят локомотивы, – Гончарук анонсировал масштабные увольнения в Укрзализныце

Вскоре Кабинет Министров примет решение о смене руководства в Укрзализныце. Дело в том, что правительство имеет большие претензии к руководству компании. Они касаются тотальной коррупции, процветающей в верхушке железнодорожников.

Анонсировал масштабную замену кадров на предприятии премьер-министр Алексей Гончарук в интервью "Завтрака с 1+1".

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В частности, глава правительства вспомнил митинг, с которым железнодорожники вышли под стены Офиса Президента 14 ноября.

Люди прежде всего протестовали против коррупции. На плакатах перечеркнуты отдельные руководители. Главная претензия к ним – коррупция в "Укрзализныце". Она там абсолютно дикая, воруют почти на всем. Конца и края этому не видно,

– отметил Гончарук.

Так, по его словам, менеджмент компании занимается исключительно собственными карманами, а не тем, как идут дела в "Укрзализныце". Именно поэтому железнодорожники переживают, что могут потерять работу, ведь компания очень неэффективная и даже убыточная.

Там сегодня почти ежедневно горят локомотивы, в ручном управлении вагоны. Отдельные чиновники, диспетчеры отправляют вагоны не туда, где это нужнее, а туда, где им выгоднее, где им заплатили. Это точно надо прекратить,

– добавил премьер.

Почему железнодорожники вышли на митинг под ОПГ?

Около 3 тысяч работников Укрзализныци вышли с протестом на Банковую 14 ноября. Они требуют: уволить руководителя Укрзализныци Евгения Кравцова, остановить приватизацию компании, отменить реформы, которые приведут к массовым сокращениям, увеличить зарплату, выполнить социальные гарантии и не допустить принятия Верховной Радой законопроектов "О железнодорожном транспорте".



Митингующие отметили, что если власть не удовлетворит их требования, они организуют общенациональную акцию, что парализует грузовые и пассажирские перевозки в Украине.