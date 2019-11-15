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      Дикая коррупция, горят локомотивы, – Гончарук анонсировал масштабные увольнения в Укрзализныце

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      Гончарук анонсировал чистку в руководстве Укрзализныци
      Гончарук анонсировал чистку в руководстве Укрзализныци / Коллаж 24 канала

      Вскоре Кабинет Министров примет решение о смене руководства в Укрзализныце. Дело в том, что правительство имеет большие претензии к руководству компании. Они касаются тотальной коррупции, процветающей в верхушке железнодорожников.

      Анонсировал масштабную замену кадров на предприятии премьер-министр Алексей Гончарук в интервью "Завтрака с 1+1".

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      В частности, глава правительства вспомнил митинг, с которым железнодорожники вышли под стены Офиса Президента 14 ноября.

      Люди прежде всего протестовали против коррупции. На плакатах перечеркнуты отдельные руководители. Главная претензия к ним – коррупция в "Укрзализныце". Она там абсолютно дикая, воруют почти на всем. Конца и края этому не видно,
      – отметил Гончарук.

      Так, по его словам, менеджмент компании занимается исключительно собственными карманами, а не тем, как идут дела в "Укрзализныце". Именно поэтому железнодорожники переживают, что могут потерять работу, ведь компания очень неэффективная и даже убыточная.

      Там сегодня почти ежедневно горят локомотивы, в ручном управлении вагоны. Отдельные чиновники, диспетчеры отправляют вагоны не туда, где это нужнее, а туда, где им выгоднее, где им заплатили. Это точно надо прекратить,
      – добавил премьер.

      Почему железнодорожники вышли на митинг под ОПГ?
      Около 3 тысяч работников Укрзализныци вышли с протестом на Банковую 14 ноября. Они требуют: уволить руководителя Укрзализныци Евгения Кравцова, остановить приватизацию компании, отменить реформы, которые приведут к массовым сокращениям, увеличить зарплату, выполнить социальные гарантии и не допустить принятия Верховной Радой законопроектов "О железнодорожном транспорте".

      Митингующие отметили, что если власть не удовлетворит их требования, они организуют общенациональную акцию, что парализует грузовые и пассажирские перевозки в Украине.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины Железная дорога Укрзализниця Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук
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