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      Дика корупція, щодня горять локомотиви, – Гончарук анонсував масштабні звільнення в Укрзалізниці

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      Гончарук анонсував чистку в керівництві Укрзалізниці
      Гончарук анонсував чистку в керівництві Укрзалізниці / колаж 24 каналу

      Невдовзі Кабінет Міністрів ухвалить рішення про зміну керівництва в Укрзалізниці. Річ у тім, що уряд має великі претензії до керівництва компанії. Вони стосуються тотальної корупції, що процвітає у верхівці залізничників.

      Анонсував масштабну заміну кадрів на підприємстві прем’єр-міністр Олексій Гончарук в інтерв’ю "Сніданку з 1+1".

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      Зокрема глава уряду згадав мітинг, із яким залізничники вийшли під стіни Офісу Президента 14 листопада.

      Люди насамперед протестували проти корупції. На плакатах перекреслені окремі очільники Головна претензія до них – корупція в "Укрзалізниці". Вона там абсолютно дика, крадуть майже на всьому. Кінця і краю цьому не видно,
      – наголосив Гончарук.

      Так, за його словами, менеджмент компанії опікується виключно власними кишенями, а не тим, як ідуть справи в "Укрзалізниці". Саме тому залізничники переживають, що можуть втратити роботу, адже компанія є дуже неефективною і навіть збитковою.

      Там сьогодні майже щодня горять локомотиви, в ручному управлінні вагони. Окремі чиновники, диспетчери відправляють вагони не туди, де це потрібніше, а туди, де їм вигідніше, де їм заплатили. Це точно треба припинити,
      – додав прем’єр.

      Чому залізничники вийшли на мітинг під ОПУ? Близько 3 тисяч працівників Укрзалізниці вийшли з протестом на Банкову 14 листопада. Вони вимагають: звільнити керівника Укрзалізниці Євгена Кравцова, зупинити приватизацію компанії, скасувати реформи, які призведуть до масових скорочень, збільшити зарплату, виконати соціальні гарантії та не допустити прийняття Верховною Радою законопроєктів "Про залізничний транспорт".

      Мітингувальники наголосили, що якщо влада не задовольнить їх вимоги, вони організують загальнонаціональну акцію, що паралізує вантажні та пасажирські перевезення в Україні.

      blog_ava
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Залізниця Новини України Укрзалізниця Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Новини політики
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