Під Офісом Президента на мітингу залізничників померла жінка

На Банкову під Офіс Президента 14 листопада вийшли на мітинг кілька тисяч залізничників. Одній з протестувальниць стало погано і жінка померла на місці.

Смерть жінки констатували лікарі, що приїхали на виклик під ОПУ, повідомили у поліції Києва "Українським Новинам".

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Такий факт (смерті) зафіксовано. Їй було 43 роки. Жінці стало погано на мітингу,

– сказав поліцейський.

Правоохоронець додав, що, найімовірніше, жінка померла через загострення астми. Її тіло наразі відправили на судмедекспертизу. Лише після цього буде відома точна причина смерті активістки.

Водночас мітингувальники розповіли, що жінка почувала себе погано ще вранці. Проте, вирішила не йти до лікаря, а приєдналася до протесту.

У 43-річної жінки залишився неповнолітній син.

Чому залізничники вийшли на мітинг під ОПУ? Близько 3 тисяч працівників Укрзалізниці вийшли з протестом на Банкову 14 листопада. Вони вимагають: звільнити керівника Укрзалізниці Євгена Кравцова, зупинити приватизацію компанії, скасувати реформи, які призведуть до масових скорочень, збільшити зарплату, виконати соціальні гарантії та недопустити прийняття Верховною Радою законопроектів "Про залізничний транспорт".



Мітингувальники наголосили, що якщо влада не задовольнить їх вимоги, вони організують загальнонаціональну акцію, що паралізує вантажні та пасажирські перевезення в Україні.



До слова, до протестувальників вийшла заступник голови Офісу Президента Юлія Ковалів і пропонувала вести переговори щодо висунутих вимог. Також перед ними виступив держсекретар Мінінфраструктури Андрій Галущак.